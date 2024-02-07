В Калининграде ответили на заявление польского генерала о захвате региона

В мае прошлого года в Польше изменили официальное название российского города Калининград на Крулевец. Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики приняла решение, что «для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это решение, назвал его граничащим с безумием. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил свои варианты названий польских городов, а саму страну назвал «Варшавским герцогством или Царством Польским в составе РФ как преемницы Российской империи».