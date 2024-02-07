В Калининграде ответили на заявление польского генерала о захвате региона

КАЛИНИНГРАД, 7 фев — РИА Новости. Калининградская область находится под надежной защитой Балтийского флота, жителям бояться нечего, заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.
Так он прокомментировал слова бывшего заместителя министра национальной обороны Польши генерала Вальдемара Скшипчака в газете Rzeczpospolita, где тот назвал Калининград якобы «оккупированной территорией» и заявил, что Польша должна его захватить.
«Для начала посоветуем все-таки польскому военному руководителю открыть учебник истории и внимательно его почитать. Калининградская область — это не оккупированная территория, это территория, которая досталась Советскому Союзу и его преемнику — Российской Федерации в результате мирного договора. Второе: наш регион очень надежно защищен силами Балтийского флота, поэтому жителям нашего региона, уверен, нечего бояться», — подчеркнул собеседник агентства.
Он добавил, что власти Калининградской области, в отличие от соседей, не «бряцают оружием», а работают и развивают регион.
В мае прошлого года в Польше изменили официальное название российского города Калининград на Крулевец. Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики приняла решение, что «для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это решение, назвал его граничащим с безумием. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил свои варианты названий польских городов, а саму страну назвал «Варшавским герцогством или Царством Польским в составе РФ как преемницы Российской империи».