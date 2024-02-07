Сколько магазинов необходимо петербуржцам: решают депутаты заксобрания

Депутаты пояснили, что не планируют мешать бизнесу. Параметры нужны для чиновников. Однако некоторые парламентарии считают проект закона бесполезным и даже вредным. В частности, депутат Борис Вишневский уточнил, что использование нормативов дает общие параметры вне зависимости от конкретных территорий. Это может привести к тому, что в некоторых районах будет слишком много магазинов, а в других — торговых точек будет не хватать.