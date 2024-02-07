Сколько магазинов необходимо петербуржцам: решают депутаты заксобрания

«В планах — оценивать потребность в магазинах, опираясь на их количество, а не на площадь торговых мест», — уточнил председатель заксобрания Александр Бельский в своем телеграм-канале.
В ходе заседания правительства депутаты отметили, что количество торговых объектов в городе сейчас сильно превышает расчеты правительства РФ. Однако важно устанавливать торговые точки исходя из целесообразности.
Депутаты пояснили, что не планируют мешать бизнесу. Параметры нужны для чиновников. Однако некоторые парламентарии считают проект закона бесполезным и даже вредным. В частности, депутат Борис Вишневский уточнил, что использование нормативов дает общие параметры вне зависимости от конкретных территорий. Это может привести к тому, что в некоторых районах будет слишком много магазинов, а в других — торговых точек будет не хватать.
Напомним, что жители Петербурга в январе стали чаще ходить в торговые центры.