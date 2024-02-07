Толкачев высказался об идее генетического тестирования при заключении брака

«Речи о введении обязательной генетической экспертизы как условии заключения брака речь, конечно же, не идет. Мы не можем решать, кому появляться на свет, кому — нет. Медицина активно развивается, и каждый ребенок имеет право не только на жизнь, но и на здоровую, счастливую жизнь», — отметил спикер парламента.