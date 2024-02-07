Толкачев высказался об идее генетического тестирования при заключении брака

В Госсобрании РБ опровергли информацию об обязательном генетическом обследовании будущих молодоженов перед вступлением в брак. Об этом сообщил Председатель Курултая РБ Константин Толкачев. Предложение было озвучено на заседании профильного комитета парламента.
По словам Толкачева, идея созрела в медицинских кругах в связи с растущей численностью детей, имеющих проблемы со здоровьем. Однако он подчеркнул, что предложение в работу не принято.
«Речи о введении обязательной генетической экспертизы как условии заключения брака речь, конечно же, не идет. Мы не можем решать, кому появляться на свет, кому — нет. Медицина активно развивается, и каждый ребенок имеет право не только на жизнь, но и на здоровую, счастливую жизнь», — отметил спикер парламента.
Константин Толкачев добавил также, что этот вопрос не является предметом законодательного регулирования. По его словам, взрослые люди сами вправе решать, с кем и когда им заводить детей.
Напомним, в начале года депутаты Госсобрания поддержали законопроект о разводе из-за смены пола. Лица, изменившие пол, в перспективе также не могут быть усыновителями, опекунами, попечителями детей.