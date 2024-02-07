Токаев назначил управляющего делами президента

«Указом главы государства Нурпеисов Асат Булатович назначен управляющим делами президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности», — говорится в сообщении.
На официальном сайте УДП говорится, что Асат Нурпеисов родился 18 июля 1987 года.
В 2010 году окончил Нью-Йоркский университет в Праге по специальности «экономика и менеджмент», в 2012 году — Европейскую школу бизнеса, магистр «Международного банковского дела и финансов» MSc Global Banking and Finance.
В 2012—2015 годах работал в менеджмент консалтинге KPMG Tax and Advisory.
С 2015 по 2016 год — руководитель управления департамента развития системы государственного управления, советник министра национальной экономики Республики Казахстан.
В 2016—2017 годах был директором департамента корпоративных финансов АО «НУХ» Байтерек".
С 2018 по 2019 год — главный инспектор, заместитель заведующего, и.о. заведующего Центром проектного управления Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.
В 2019—2022 годах был руководителем аппарата председателя Национального банка Республики Казахстан.
С 16 февраля 2022 года был руководителем аппарата акима города Алматы.
5 января прошлого года назначен заместителем управляющего делами президента Казахстана.