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Токаев назначил управляющего делами президента

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил управляющего делами президента, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Акорды.
Источник: qr-pib.kz

«Указом главы государства Нурпеисов Асат Булатович назначен управляющим делами президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности», — говорится в сообщении.

На официальном сайте УДП говорится, что Асат Нурпеисов родился 18 июля 1987 года.

В 2010 году окончил Нью-Йоркский университет в Праге по специальности «экономика и менеджмент», в 2012 году — Европейскую школу бизнеса, магистр «Международного банковского дела и финансов» MSc Global Banking and Finance.

В 2012—2015 годах работал в менеджмент консалтинге KPMG Tax and Advisory.

С 2015 по 2016 год — руководитель управления департамента развития системы государственного управления, советник министра национальной экономики Республики Казахстан.

В 2016—2017 годах был директором департамента корпоративных финансов АО «НУХ» Байтерек".

С 2018 по 2019 год — главный инспектор, заместитель заведующего, и.о. заведующего Центром проектного управления Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

В 2019—2022 годах был руководителем аппарата председателя Национального банка Республики Казахстан.

С 16 февраля 2022 года был руководителем аппарата акима города Алматы.

5 января прошлого года назначен заместителем управляющего делами президента Казахстана.