В Нижегородской области будут развивать корпоративное волонтерство

«Волонтерство в целом и корпоративное волонтерство, в частности, давно уже из просто трендового явления превратилось в эффективный инструмент помощи и решения социальных проблем. Подтверждение тому — многие успешные проекты, реализованные как в Нижегородской области, так и в других регионах. Отмечу, что запрос на участие в благотворительности у бизнеса и сотрудников предприятий, а также социальная ответственность бизнеса только возрастают. Впереди у Корпорации развития — насыщенная совместная работа с Волонтерским центром региона. Со своей стороны приложим все усилия, чтобы наше сотрудничество послужило на благо Нижегородской области», — сказала Наталья Моисеенко.