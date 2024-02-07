В Нижегородской области будут развивать корпоративное волонтерство

Волонтерский центр Нижегородской области и Корпорация развития региона договорились о сотрудничестве в сфере развития корпоративного волонтерства. Во встрече приняли участие генеральный директор АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» Мария Самоделкина и заместитель генерального директора по организационному развитию АО «Корпорация развития Нижегородской области» Наталья Моисеенко.
«Корпоративное волонтерство уже давно стало неотъемлемой частью инфраструктуры добровольческой деятельности. Сейчас в нашем регионе это направление представляет как крупный бизнес, так и средние, малые предприятия, отдельные предприниматели, бизнес-сообщества. Они готовы развиваться, включаться в работу, и сейчас им нужна поддержка. Вместе с Корпорацией развития мы выстроим системную работу и сформируем единую региональную стратегию развития корпоративного волонтерства», — отметила генеральный директор АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» Мария Самоделкина.
Двустороннее сотрудничество предполагает работу по вовлечению коммерческих предприятий в добровольческую деятельность. Для этого будут организованы обучающие семинары и круглые столы, в ходе которых сотрудники предприятий смогут узнать о технологиях и лучших практиках работы с добровольцами, о стратегическом планировании и развитии волонтерского объединения, ознакомятся с алгоритмом и методами работы с добровольцами и прочим. Отдельной темой обучающих занятий станет работа с сервисами платформы «ДОБРО.РФ».
Кроме того, в процессе совместной деятельности планируется организация благотворительных аукционов в рамках проектов Корпорации развития, в частности, форума «Лидеры инвестиций», информационное взаимодействие и разработка региональной программы развития корпоративного волонтерства. Это позволит увеличить долю коммерческих предприятий и инвесторов, вовлеченных в волонтерские и благотворительные проекты Нижегородской области.
«Волонтерство в целом и корпоративное волонтерство, в частности, давно уже из просто трендового явления превратилось в эффективный инструмент помощи и решения социальных проблем. Подтверждение тому — многие успешные проекты, реализованные как в Нижегородской области, так и в других регионах. Отмечу, что запрос на участие в благотворительности у бизнеса и сотрудников предприятий, а также социальная ответственность бизнеса только возрастают. Впереди у Корпорации развития — насыщенная совместная работа с Волонтерским центром региона. Со своей стороны приложим все усилия, чтобы наше сотрудничество послужило на благо Нижегородской области», — сказала Наталья Моисеенко.
Первым шагом станет организация тематического трека в рамках форума «Лидеры развития», который пройдет в апреле в Нижнем Новгороде. На площадке мероприятия будут презентованы лучшие практики компаний, развивающих корпоративное волонтерство, состоится стратегическая сессия с участием представителей Волонтерского центра и Корпорации развития, будут подписаны трехсторонние соглашения.
В дальнейшем планируется разработать дополнительные меры поддержки для социально ориентированных коммерческих компаний и инвесторов. Самые активные смогут поучаствовать в региональной премии и конкурсах с номинациями для социально ответственного бизнеса.