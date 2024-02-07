Молдавская оппозиция проводит акцию протеста в Кишиневе

Манифестанты недовольны экономической политикой государства и требуют отставки правительства страны.
Активисты БКС второй раз за месяц собрались на антиправительственный протест в центре Кишинева. Второго февраля они также требовали отставки правительства в полном составе, выйдя с плакатами, призывающими остановить рост цен, выплатить зарплаты бюджетникам и отказаться от приватизации госсобственности.
За день до них, 1 февраля, антиправительственный митинг перед зданием парламента провели представители оппозиционной партии «Возрождение». К ней присоединились депутаты от запрещенной в Молдавии партии «Шор». Митинг завершился принятием резолюции с требованием отставки президента Майи Санду, правительства Речана, проведения досрочных парламентских выборов, а также призывом отказаться от милитаристской риторики.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.