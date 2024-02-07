Мэр Котова на фоне снегопадов обратилась к челябинцам: Дала всем все поручения

Отметив, что очередной сильный снегопад снова создает сложности на улично-дорожной сети, а далее, по прогнозам синоптиков, грядет похолодание, Наталья Котова заверила, что она и все профильные руководители работают в штабном режиме «до того момента, пока ситуация в городе не стабилизируется».