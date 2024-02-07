Мэр Котова на фоне снегопадов обратилась к челябинцам: Дала всем все поручения

Объемы снега, которые выпали этой зимой в Челябинске, бьют все рекорды — подрядчики переведены в усиленный режим, они самостоятельно привлекают дополнительную технику для очистки дорог, заявила глава Наталья Котова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Сейчас наш приоритет — обеспечить беспрерывную работу общественного транспорта, доставку товаров в магазины, вывоз мусора. Далее уже перейдем на второстепенные улицы, тротуары и всю прилегающую инфраструктуру», — сказала мэр в обращении к горожанам.
Отметив, что очередной сильный снегопад снова создает сложности на улично-дорожной сети, а далее, по прогнозам синоптиков, грядет похолодание, Наталья Котова заверила, что она и все профильные руководители работают в штабном режиме «до того момента, пока ситуация в городе не стабилизируется».
«Дала поручение подрядчикам усилиться в ночное время, чтобы максимально очистить дороги, когда нет автомобильного трафика. Прошу горожан отнестись к ситуации с пониманием. После декабрьских и январских снегопадов были сделаны определенные выводы, и мы сейчас сразу настраиваем работу, максимально эффективно используя имеющиеся ресурсы», — заверила градоначальница.