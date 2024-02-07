Белорусов предупредили, что шенгенская виза может подорожать

Европейская комиссия выступила с инициативой пересмотреть и увеличить базовый сбор за шенгенскую визу. Как пишут РИА Новости, увеличение может составить 12%. По состоянию на февраль 2024-го белорусы платят за шенген 35 евро. При подорожании цена визы может подняться до 40 евро.
Если это предложение будет принято, то визы подорожают уже в текущем 2024 году. Отметим также, что увеличение визовых сборов повлечет за собой соответствующее увеличение сборов сервисных, которые могут взимать внешние поставщики услуг.
Как сообщается, инициатива Еврокомиссии не касается тех стран, с которыми у ЕС достигнуто соглашение об упрощении визового режима. В отношении Беларуси такое соглашение было частично приостановлено в ноябре 2021 года.