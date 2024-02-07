Подарок Токаева: президент Франции назвал щенков породы тазы Жюль и Жанна

Напомним, Макрон посетил в ноябре прошлого года Астану по приглашению Главы нашего государства, где осмотрел выставку «Этноаул», в ходе которой ознакомился с богатым культурным наследием казахского народа. В выставочном центре Президенту Франции особенно приглянулись борзые тазы. Тогда Касым-Жомарт Токаев пообещал французскому коллеге подарить собак.