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Подарок Токаева: президент Франции назвал щенков породы тазы Жюль и Жанна

Два щенка казахской национальной породы тазы в возрасте пяти месяцев были подарены Касым-Жомартом Токаевым Эмманюэлю Макрону после посещения лидера Франции столицы Казахстана, передает ИА El.kz.
Источник: Акорда

Напомним, Макрон посетил в ноябре прошлого года Астану по приглашению Главы нашего государства, где осмотрел выставку «Этноаул», в ходе которой ознакомился с богатым культурным наследием казахского народа. В выставочном центре Президенту Франции особенно приглянулись борзые тазы. Тогда Касым-Жомарт Токаев пообещал французскому коллеге подарить собак.

Telegram-канал Борт № 1 рассказал, что питомцы были обследованы ветеринарами и временно помещены в карантин. Также французской стороне были переданы рекомендации по содержанию, кормлению и дрессировке тазы.

Щенки, получившие клички Жюль и Жанна уже «подружились» с черным лабрадором Немо, которого в 2017 году президентская чета взяла из приюта для животных.

Макрон Эмманюэль