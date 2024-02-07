Глава Приднестровья обвинил власти Молдавии в экономическом давлении

ТИРАСПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская республика понесет серьезные убытки из-за экономического давления Молдавии, заявил в среду глава ПМР Вадим Красносельский на встрече с послом Нидерландов в Молдавии Фредом Дёйном.
С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
«За последние тридцать три года существования Приднестровья как независимого государства все социальные обязательства перед людьми, а это пенсии, пособия, зарплаты работникам бюджетной сферы, выплачивает только приднестровский бюджет. В этом есть главный принцип. Естественно, любой бюджет формируется из налогов. Исходя из чего, мы остро восприняли экономическое давление, которое создает все предпосылки для того, чтобы у нас этот бюджет забрать», — сказал Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
Лидер Приднестровья также отметил, что в последнее время экономическое давление в отношении непризнанной республики усилилось.
По его словам, такими действиями Кишинев посягает на предпринимательскую активность и наносит определенный ущерб Приднестровью. Глава ПМР также обратил снимание на то, что сейчас переговорный формат «5+2» заморожен.
«У нас, у Приднестровья, есть свое мнение в отношении формата “5+2”. Мы его никогда не меняли. Мы считаем, что, несмотря на субъективные или объективные обстоятельства, данный формат должен быть продолжен. Переговоры должны быть продолжены в любом случае. Мы стоим четко на позициях мира и считаем, что только переговорный процесс может этому содействовать в конечном итоге», — отметил Красносельский.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Ранее Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.