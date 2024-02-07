Глава Приднестровья обвинил власти Молдавии в экономическом давлении

«У нас, у Приднестровья, есть свое мнение в отношении формата “5+2”. Мы его никогда не меняли. Мы считаем, что, несмотря на субъективные или объективные обстоятельства, данный формат должен быть продолжен. Переговоры должны быть продолжены в любом случае. Мы стоим четко на позициях мира и считаем, что только переговорный процесс может этому содействовать в конечном итоге», — отметил Красносельский.