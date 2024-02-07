Губернатор Куйвашев провел с силовиками совещание по безопасности в регионе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел совещание по безопасности. Он поручил силовикам усилить меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.
— Обращаемся к этому вопросу регулярно. Особого подхода требует безопасность железнодорожной инфраструктуры, обеспечение защищенности автовокзалов и метро в Екатеринбурге, — подчеркнул на совещании губернатор Евгений Куйвашев.
Также глава региона поручил мэру Екатеринбурга Алексею Орлова поднять зарплаты работникам «Гортранса» и метрополитена.
Участники заседания обсудили и обеспечение безопасности в аэропорту «Кольцово» и на железнодорожном вокзале, который оснащен почти 400 видеокамерами.