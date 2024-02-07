Виталий Хоценко пригласил американского журналиста Такера Карлсона в Омск

«Прочитал в СМИ, что западный журналист Такер Карлсон, который сейчас открывает для себя Россию, хотел бы побывать в Сибири. Желание вполне понятно, Сибирь — сердце России. Поэтому приглашаю журналиста к нам в Омск, чтобы он смог окончательно влюбиться в нашу страну. Лично познакомлю Такера Карлсона с нашими красотами, традициями и культурой», — написал Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.