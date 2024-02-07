Лукашенко прибыл с официальным визитом в Узбекистан

У трапа белорусского лидера встречали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, министр иностранных дел Бахтиёр Саидов, исполняющий обязанности хокима (мэра) Ташкента Шавкат Умурзаков и прибывший накануне министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.
В Ташкенте Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В центре внимания глав государств будут вопросы углубления межгосударственных отношений, интенсификация торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.
«Особое внимание стороны уделят развитию кооперационных связей в различных отраслях промышленности, сотрудничеству в сельском хозяйстве, науке, образовании и туризме».
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев также обсудят региональную и мировую повестку дня, взаимодействие двух стран в интеграционных структурах и на международной арене.
В преддверии визита белорусского Президента в Ташкенте прошел второй Форум регионов Беларуси и Узбекистана. На нем стороны заключили свыше 20 контрактов и соглашений на общую сумму в $80 млн.
Президент Беларуси посещал Узбекистан с официальными визитами в 1994 и 2018 годах, с рабочими — в 2016-м (дважды) и 2022-м. В 2014 и 2019 годах состоялись официальные визиты Президента Узбекистана в Беларусь.
За 2018−2022 годы товарооборот между странами увеличился в 3,2 раза. В 2023 году объем взаимной торговли вырос еще на 12% и превысил $565 млн.
Беларусь и Узбекистан подготовили дорожную карту развития сотрудничества на 2024−2025 годы. Как рассказал вице-премьер Леонид Заяц, в ее основу легла почти сотня экспортных и инвестиционных проектов более чем на $1 млрд.