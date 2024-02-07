Додон призвал жителей Молдавии массово выходить на протесты против власти

«Может, надо выйти всем наконец-то на протесты. Может, стоит наконец-то сказать, что мы против этой власти. Если мы этого не сделаем, от Молдовы ничего не останется… Мы не должны позволить, чтобы здесь были американские, европейские солдаты и самолеты и дестабилизировали ситуацию в Приднестровье. Мы должны сохранить наш нейтралитет».