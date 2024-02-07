Додон призвал жителей Молдавии массово выходить на протесты против власти

КИШИНЕВ, 7 фев — РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон, выступая в среду на пикете у здания правительства в Кишиневе, призвал жителей массово выходить на протесты против власти.
Акция организована сторонниками оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС), манифестанты недовольны экономической политикой молдавских властей и требуют отставки правительства страны.
«Может, надо выйти всем наконец-то на протесты. Может, стоит наконец-то сказать, что мы против этой власти. Если мы этого не сделаем, от Молдовы ничего не останется… Мы не должны позволить, чтобы здесь были американские, европейские солдаты и самолеты и дестабилизировали ситуацию в Приднестровье. Мы должны сохранить наш нейтралитет».
По его словам, такого хаоса в экономике страны не было с момента ее независимости. «У нас не было в правительстве таких непрофессиональных, некомпетентных людей и предателей страны. Нашей республикой сегодня руководит ОПГ. Они воруют все, что могут, уничтожают все, что создавали наши родители, наши деды», — подчеркнул экс-президент.
Активисты Блока коммунистов и социалистов второй раз за месяц собрались на антиправительственный протест в центре Кишинева. Второго февраля они также требовали отставки правительства в полном составе, выйдя с плакатами, призывающими остановить рост цен, выплатить зарплаты бюджетникам и отказаться от приватизации госсобственности.
Первого февраля антиправительственный митинг перед зданием парламента провели представители оппозиционной партии «Возрождение». К ней присоединились депутаты от запрещенной в Молдавии партии «Шор». Митинг завершился принятием резолюции с требованием отставки президента Майи Санду, правительства Речана, проведения досрочных парламентских выборов, а также призывом отказаться от милитаристской риторики.