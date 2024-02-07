Лукашенко по прилете в Ташкент встретился с Мирзиёевым, формат для беседы президенты выбрали необычный



Как известно, оба лидера любят этот вид спорта. Александр Лукашенко не просто поддерживает развитие хоккея в стране, но и сам выходит на лед в составе своей дружины на любительском чемпионате Беларуси. А Шавкат Мирзиёев внес непосредственный вклад в возрождение хоккея в Ташкенте. Благодаря его поддержке в столице построили «Хумо Арену» — крупнейший по вместимости Ледовый дворец Центральной Азии и второй после «Минск-Арены» в СНГ. Назвали многофункциональный комплекс в честь мифической птицы Хумо, которая в Узбекистане считается птицей счастья, мира и доброты.