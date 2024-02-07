Лукашенко по прилете в Ташкент встретился с Мирзиёевым, формат для беседы президенты выбрали необычный

Президенты решили посетить матч открытого чемпионата Казахстана по хоккею между ташкентским клубом «Хумо» и командой из Астаны «Номад».
Как известно, оба лидера любят этот вид спорта. Александр Лукашенко не просто поддерживает развитие хоккея в стране, но и сам выходит на лед в составе своей дружины на любительском чемпионате Беларуси. А Шавкат Мирзиёев внес непосредственный вклад в возрождение хоккея в Ташкенте. Благодаря его поддержке в столице построили «Хумо Арену» — крупнейший по вместимости Ледовый дворец Центральной Азии и второй после «Минск-Арены» в СНГ. Назвали многофункциональный комплекс в честь мифической птицы Хумо, которая в Узбекистане считается птицей счастья, мира и доброты.
Любопытно, что в 2019 году Шавкат Мирзиёев, посещая с официальным визитом Беларусь, подарил Александру Лукашенко тематический сувенир — необычную статую хоккеиста.
Официальные переговоры главы государств проведут в Ташкенте 8 февраля. В центре внимания будут вопросы углубления межгосударственных отношений, интенсификация торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.
«Особое внимание стороны уделят развитию кооперационных связей в различных отраслях промышленности, сотрудничеству в сельском хозяйстве, науке, образовании и туризме», — сообщала пресс-служба Президента Беларуси.