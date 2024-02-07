Захарова: молдаване не верят в «российскую угрозу» и понимают, что это фарс

«В стране поклоняются румынским пособникам и устанавливают им памятники. Речь, в частности, об Октавиане Гоге — премьер-министре Румынии в период 1937−38 годов, который лишил румынских евреев гражданства. В его “честь” в Кишиневе названа улица и установлен бюст. И что из этого сломано: историческая память, логика, совесть? Как так может быть, что люди, одни и те же, которые говорят о необходимости помнить уроки прошлого, устанавливают памятники тем, кто хотел лишить весь мир будущего?».