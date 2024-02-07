Захарова: молдаване не верят в «российскую угрозу» и понимают, что это фарс

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Молдавское руководство продолжает перенимать у западных кураторов политику двойных стандартов, однако граждане страны не верят в несуществующую российскую угрозу, понимая, что все это фарс, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Руководство Молдовы все активнее перенимает у своих западных кураторов их визитную карточку — политику двойных стандартов и разрушения в принципе каких-либо стандартов».
Официальный представитель МИД РФ напомнила, что, выступая на митинге памяти жертв Холокоста, президент Молдовы Майя Санду призвала вести борьбу с ксенофобией и расизмом, а также «помнить уроки прошлого», однако на практике реализуется обратное.
«В декабре 2023 года Молдавия отказалась поддержать проект резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма. Что там с памятью-то сталось? Забыли в Кишиневе нынешние власти, что не захотели воплотить эти замечательные слова об уроках прошлого в документе Генеральной ассамблеи ООН?» — спросила Захарова.
Она также напомнила о фактах поклонения в Молдове румынским пособникам фашизма.
«В стране поклоняются румынским пособникам и устанавливают им памятники. Речь, в частности, об Октавиане Гоге — премьер-министре Румынии в период 1937−38 годов, который лишил румынских евреев гражданства. В его “честь” в Кишиневе названа улица и установлен бюст. И что из этого сломано: историческая память, логика, совесть? Как так может быть, что люди, одни и те же, которые говорят о необходимости помнить уроки прошлого, устанавливают памятники тем, кто хотел лишить весь мир будущего?».
Однако, подчеркнула Захарова, жители Молдовы по-прежнему негативно относятся к попыткам раскрутить антироссийскую истерику и разрушить связи с Москвой.
«Молдаване не верят в несуществующую российскую угрозу, они понимают, что это фарс. Трагический фарс, трагикомедия, которая перед ними разыгрывается. И мы призываем кишиневские власти прислушаться к мнению своих собственных граждан, молдавского народа. Я надеюсь, останется все же название “молдавский народ”, не изменят его, как молдавский язык, не переиначат, не назовут народом румынским», — подытожила Захарова.
Она подчеркнула, что граждане Молдовы понимают: в основе российской политики по отношению к их стране лежит стремление к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству.