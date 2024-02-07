Минобороны отрабатывает кризис, угрожающий перерасти во внутренний конфликт

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Совместная мобилизационная тренировка в составе военных комиссариатов проходит под руководством военного комиссара Минской области с 7 по 8 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.
«Управление мобилизацией граждан и транспортных средств на административной территории в условиях кризисной ситуации в государстве, угрожающей перерасти во внутренний вооруженный конфликт», — уточнили тематику тренировки в ведомстве, пишет «Ваяр».
В среду в ходе мероприятия оценивалась мобилизационная обстановка, исходя из этого были выработаны рекомендации, как усовершенствовать постановку задач военному комиссариату центрального региона республики.
Также состоялась тренировка для должностных лиц группы управления, чьи действия были высоко оценены. В системе комиссариатов области акцент сделан на качественном и своевременном выполнении обязанностей.
В сентябре прошлого года в Могилевской области прошли командно-штабные учения с силами территориальной обороны, которые, по оценке Минобороны, показали ее дееспособность.
В рамках маневров отрабатывались практические аспекты формирования территориальных войск, развертывание и выполнение поставленных задач.
Также на учениях было задействовано народное ополчение. Кроме него территориалам помогали сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.