Сотрудников социальной сферы Узбекистана проверят на уровень IQ

Участников, занявших 1−3 места на региональном этапе, допустят к участию в республиканском этапе конкурса. Помимо денежного вознаграждения (1 700 000, 1 020 000 и 680 000 сумов соответственно) им будет оплачен контракт за обучение в госвузах в размере 100, 50 и 25% соответственно, если они учатся по специальности «социальная работа».