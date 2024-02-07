Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Сотрудников социальной сферы Узбекистана проверят на уровень IQ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Весной в Узбекистане стартует профессиональный конкурс для соцработников, в котором они пройдут испытания для определения уровня IQ и индивидуальных психологических особенностей, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Norma.

Смотр-конкурс «Самый активный социальный работник» будет проходить ежегодно и охватит работников социальной сферы во всей республике. Региональный этап конкурса будет проводиться в мае, республиканский — в июне.

В конкурсе смогут участвовать соцработники и ассистенты Национального агентства соцзащиты при президенте, а также соцработники ННО.

Победитель финального этапа получит вознаграждение в размере 6 800 000 сумов, занявшие 2 и 3 места — 5 100 000 сумов и 3 400 000 сумов соответственно.

Участников, занявших 1−3 места на региональном этапе, допустят к участию в республиканском этапе конкурса. Помимо денежного вознаграждения (1 700 000, 1 020 000 и 680 000 сумов соответственно) им будет оплачен контракт за обучение в госвузах в размере 100, 50 и 25% соответственно, если они учатся по специальности «социальная работа».

Оценивать участников будут на основании следующих испытаний по 100-бальной шкале:

  • онлайн-тесты по сфере социальной работы,
  • испытания для определения уровня IQ и индивидуальных психологических особенностей,
  • индивидуальное собеседование с участниками.

Желающие участвовать в конкурсе в период с 1 по 30 апреля должны зарегистрироваться на сайте агентства.