Лукашенко и Мирзиеев вместе посмотрели хоккейный матч

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил ледовый дворец «Хумо Арена» в Ташкенте, где вместе с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым посмотрел хоккейный матч, сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.
В сообщении отмечено, что встреча президентов в ледовом дворце носит глубокое символическое значение.
«Александр Лукашенко — большой любитель хоккея, уделяет особое внимание развитию данного вида спорта в Беларуси, не раз лично участвовал в хоккейных матчах. В Узбекистане также осуществляется большая работа по развитию зимних видов спорта, в том числе хоккея», — добавили в пресс-службе.
Главы государств посмотрели хоккейный матч между ташкентским «Хумо» и «Номадом» из Астаны. По окончанию встречи президентам вручили именную хоккейную форму. У Лукашенко на джерси значится первый номер, у Мирзиеева — 24-й.
Telegram-канал «Пул Первого» предположил, что цифра 24 означает день рождения узбекского президента — 24 июля.
Также в Узбекистан вместе с Александром Лукашенко прилетел его младший сын Николай. Он запечатлен на одной из фотографии, опубликованной пресс-службой президента Узбекистана.
Основные мероприятия визита Александра Лукашенко намечены на 8 февраля.