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Лукашенко и Мирзиеев вместе посмотрели хоккейный матч

Белорусский лидер прилетел в среду с официальным визитом в Узбекистан, где проведет переговоры с узбекским коллегой.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил ледовый дворец «Хумо Арена» в Ташкенте, где вместе с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым посмотрел хоккейный матч, сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

В сообщении отмечено, что встреча президентов в ледовом дворце носит глубокое символическое значение.

«Александр Лукашенко — большой любитель хоккея, уделяет особое внимание развитию данного вида спорта в Беларуси, не раз лично участвовал в хоккейных матчах. В Узбекистане также осуществляется большая работа по развитию зимних видов спорта, в том числе хоккея», — добавили в пресс-службе.

Главы государств посмотрели хоккейный матч между ташкентским «Хумо» и «Номадом» из Астаны. По окончанию встречи президентам вручили именную хоккейную форму. У Лукашенко на джерси значится первый номер, у Мирзиеева — 24-й.

Telegram-канал «Пул Первого» предположил, что цифра 24 означает день рождения узбекского президента — 24 июля.

Также в Узбекистан вместе с Александром Лукашенко прилетел его младший сын Николай. Он запечатлен на одной из фотографии, опубликованной пресс-службой президента Узбекистана.

Основные мероприятия визита Александра Лукашенко намечены на 8 февраля.

Лукашенко Александр
Шавкат Мирзиеев