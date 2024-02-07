Лукашенко и Мирзиеев вместе посмотрели хоккейный матч

«Александр Лукашенко — большой любитель хоккея, уделяет особое внимание развитию данного вида спорта в Беларуси, не раз лично участвовал в хоккейных матчах. В Узбекистане также осуществляется большая работа по развитию зимних видов спорта, в том числе хоккея», — добавили в пресс-службе.