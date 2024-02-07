Такера Карлсона заметили в «Ашане» и «Вкусно и точка»

По словам очевидцев, Карлсон осмотрел продуктовые полки и затем сфотографировал их. Предполагается, что журналист намерен таким образом продемонстрировать аудитории уровень жизни в России на фоне санкций.
До этого жители столицы сообщали в соцсетях, что Карлсон посетил заведение сети «Вкусно и точка» на Киевской, где самостоятельно сделал заказ.
Карлсон впервые прилетел в Россию 3 февраля. Журналист объяснил свою поездку желанием «поговорить с людьми и посмотреть на то, как всё устроено». Его визит в РФ вызвал неоднозначную реакцию в Соединенных Штатах. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что американские власти боятся возможного интервью журналиста с Путиным.
6 февраля Карлсон опубликовал анонс предстоящего интервью с российским лидером, где отметил, что большинство американцев по-прежнему остаются в неведении на тему конфликта на Украине и не понимают происходящих в регионе событий. Он также заявил, что Белый дом уже дважды пытался сорвать это интервью, причем последний раз был в прошлом месяце.
После опубликования анонса в разговоре с «Известиями» американский журналист отшутился о предстоящем интервью, заявив, что ничего не слышал о Владимире Путине, а также признался, что очарован архитектурой Москвы и хотел бы побывать в Сибири и Санкт-Петербурге.
Позже в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что интервью состоялось. Он не стал комментировать впечатления Путина от беседы с Карлсоном, а посоветовал дождаться выхода интервью.
7 февраля ведущий Алекс Джонс заявил, что интервью Путина американскому журналисту длилось два часа.