Такера Карлсона заметили в «Ашане» и «Вкусно и точка»

6 февраля Карлсон опубликовал анонс предстоящего интервью с российским лидером, где отметил, что большинство американцев по-прежнему остаются в неведении на тему конфликта на Украине и не понимают происходящих в регионе событий. Он также заявил, что Белый дом уже дважды пытался сорвать это интервью, причем последний раз был в прошлом месяце.