Израилю разрешат участвовать в «Евровидении» в 2024 году

«Стране будет разрешено принять участие, поскольку [израильская] государственная телекомпания KAN выполнила все правила конкурса этого года и сможет участвовать, как и в последние 50 лет», — заявил генеральный директор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ноэль Курран.
«Евровидение-2024» пройдет в шведском городе Мальмё 7, 9 и 11 мая 2024 года.
Накануне с призывом запретить Израилю в этом году участвовать в «Евровидении» выступили депутаты Европарламента. Данное требование опубликовала испанская левая партия Podemos на своей странице в X (бывш. Twitter), его поддержали 30 депутатов. Они попросили ЕВС быть последовательным, поскольку на участие России в «Евровидении» с 2022 года было наложено вето.
В феврале 2022 года ЕВС отстранил Россию от участия в «Евровидении» из-за начала специальной военной операции по защите жителей Донбасса.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.