Израилю разрешат участвовать в «Евровидении» в 2024 году

Накануне с призывом запретить Израилю в этом году участвовать в «Евровидении» выступили депутаты Европарламента. Данное требование опубликовала испанская левая партия Podemos на своей странице в X (бывш. Twitter), его поддержали 30 депутатов. Они попросили ЕВС быть последовательным, поскольку на участие России в «Евровидении» с 2022 года было наложено вето.