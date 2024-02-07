Кишинев намерен не допустить голосования на выборах президента России в ПМР

Россия в прошлом году обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ, которые должны пройти 15—17 марта . Министерство иностранных дел сообщило, что изучает этот вопрос и ответит Москве в разумные сроки. При этом спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на выборах президента России на территории непризнанной ПМР.