Генсек ООН предсказал поражение человечества в войне с природой

«Эра ископаемого топлива подходит к концу. Революцию в области возобновляемых источников энергии уже не остановить. Но мы должны принять все меры в этом году и гарантировать, что энергетический переход будет справедливым и достаточно быстрым, чтобы избежать полномасштабной климатической катастрофы», — заключил он.