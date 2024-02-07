Республиканцы заблокировали проект о помощи Украине и Израилю

Что касается законопроекта, заблокированного сенатом, Байден допускал, что он не пройдет палату представителей. «Почему? Простая причина. Дональд Трамп. Потому что Дональд Трамп считает, что это плохо для него с политической точки зрения», — сказал президент. Байден пояснил, что Трамп скорее воспользуется этой проблемой для давления, чем решит ее, а конгрессмены обязаны проявить твердость и сделать «то, что правильно».