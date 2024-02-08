Юрий Трутнев встретился с вернувшимися из зоны проведения СВО добровольцами

Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев провёл встречу с работниками аппарата полпреда ДФО, минвостокразвития и корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), которые летом прошлого года приняли решение уйти добровольцами в зону специальной военной операции и сейчас, выполнив свой долг, вернулись домой, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт правительства РФ.
«Сегодня собрались работники аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, министерства и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Эти три института делегировали добровольцев, которые полгода выполняли поставленные задачи в зоне специальной военной операции. Вели свою работу квалифицированно. В свою очередь мы старались обеспечить их всем необходимым, чтобы у них было современное оборудование и чтобы они выполнили свою работу хорошо. Сегодня присутствовали командиры добровольцев. И они отметили, что все несли службу мужественно, умело и осуществляли всё необходимое, чтобы приблизить победу России в специальной военной операции. Мы, естественно, за всеми сохранили рабочие места. Обязательно рассмотрим возможность повышения вернувшихся добровольцев. Они себя проявили как люди, для которых служба Родине — не пустой звук, которые готовы служить своей стране на любом месте и в любом качестве. Часть добровольцев на сегодняшней встрече заявили, что хотели бы вернуться в зону специальной военной операции и продолжить борьбу за независимость страны. Мы это желание поддерживаем. Нас всех воспитывали так, что защита Родины — святая обязанность каждого мужчины и каждого гражданина. И я для того и пригласил всех вернувшихся, чтобы сказать им спасибо, что мы им благодарны и будем на них равняться», — сказал Юрий Трутнев.
Семь добровольцев получили от вице-премьера благодарственные письма за службу Родине, проявленное мужество и личный пример самоотверженного выполнения воинского долга в ходе специальной военной операции.
«Личный состав был в моём подчинении. С них начиналось формирование разведывательной роты БПЛА, работающей на тяжёлых авиационных комплексах. Впервые был проведён такой эксперимент, когда действующие сотрудники полпредства ДФО, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, КРДВ встали в строй, прошли обучение и в течение полугода выполняли боевые задачи на Соледаро-Бахмутском направлении. На сегодняшний день это одно из самых тяжёлых и трудных направлений на самом важном участке фронта. Нужно сказать, что наши боевые товарищи с успехом и честью эту задачу выполнили. Я хочу им сказать спасибо и выразить самые тёплые слова благодарности Юрию Петровичу Трутневу. Группа не понесла потерь, несмотря на обстрелы с самолёта и земли», — сообщил командир бригады боевого управления добровольческого корпуса Министерства обороны Алексей Кондратьев.
Поздравляя вернувшихся добровольцев, вице-премьер отметил, что представители аппарата полномочного представителя президента в ДФО, Минвостокразвития и КРДВ с самого начала спецоперации собирали всё необходимое для бойцов и помогали беженцам из Мариуполя, среди которых те, кто приехал жить и работать на Дальний Восток.
Вице-премьер также рассказал, что поддержка не заканчивается на уходе добровольцев в зону СВО. Для модернизации и расширения производств, выпускающих продукцию военного и двойного назначения, создана территория опережающего развития «Патриотическая». «Такую поддержку уже получают 14 дальневосточных предприятий, выпускающих беспилотные летательные аппараты, высокопроходимые автомобили — багги, тепловизионные прицелы, системы радиоэлектронной борьбы, спецодежду и средства защиты, медицинские изделия и лекарства», — отметил он.
Напомним, что Юрий Трутнев активно помогает фронту. За период 2022—2023 годов по личным поручениям вице-премьера передано на фронт 136 снайперских комплексов отечественного и импортного производства, более 100 средств радиоразведки для обнаружения БПЛА противника и радиоэлектронной борьбы, FPV-дроны, тепловизионные системы наблюдения и прицельные тепловизионные комплексы для высокоточного крупнокалиберного оружия (тяжёлых снайперских винтовок) для работы на дистанциях до 2 тыс. м, сами крупнокалиберные снайперские комплексы. Поставляются приборы ночного видения, необходимые для водителей, осуществляющих при ротациях перевозку бойцов и оборудования. Из Приморья были привезены тепловизионные прицелы для стрелкового оружия. В военные части переданы бронежилеты, шлемы и другое снаряжение, боеприпасы, кровоостанавливающие жгуты (турникеты). Военные получили 64 единицы автомобильного и специального транспорта: легкобронированные автомобили, снегоболотоходы повышенной проходимости. На передовую доставляются лекарства и медикаменты, в том числе гемостатические средства отечественного производства.