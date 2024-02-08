Юрий Трутнев встретился с вернувшимися из зоны проведения СВО добровольцами

«Сегодня собрались работники аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, министерства и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Эти три института делегировали добровольцев, которые полгода выполняли поставленные задачи в зоне специальной военной операции. Вели свою работу квалифицированно. В свою очередь мы старались обеспечить их всем необходимым, чтобы у них было современное оборудование и чтобы они выполнили свою работу хорошо. Сегодня присутствовали командиры добровольцев. И они отметили, что все несли службу мужественно, умело и осуществляли всё необходимое, чтобы приблизить победу России в специальной военной операции. Мы, естественно, за всеми сохранили рабочие места. Обязательно рассмотрим возможность повышения вернувшихся добровольцев. Они себя проявили как люди, для которых служба Родине — не пустой звук, которые готовы служить своей стране на любом месте и в любом качестве. Часть добровольцев на сегодняшней встрече заявили, что хотели бы вернуться в зону специальной военной операции и продолжить борьбу за независимость страны. Мы это желание поддерживаем. Нас всех воспитывали так, что защита Родины — святая обязанность каждого мужчины и каждого гражданина. И я для того и пригласил всех вернувшихся, чтобы сказать им спасибо, что мы им благодарны и будем на них равняться», — сказал Юрий Трутнев.