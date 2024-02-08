Постпред Гатилов обвинил ООН в игнорировании данных о преступлениях Киева

«Поверьте, не проходит и недели, чтобы мы не направляли этим механизмам (УВКПЧ и СПЧ ООН — ред.) имеющиеся в нашем распоряжении развернутые материалы о нарушениях прав человека в тех или иных государствах, о притеснении наших соотечественников в странах Прибалтики, о преступлениях киевских властей и т. п. МИД России регулярно выпускает соответствующие доклады, которые также передаются нами в управление и спецпроцедурам», — сказал он.