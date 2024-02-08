Постпред Гатилов обвинил ООН в игнорировании данных о преступлениях Киева

«Поверьте, не проходит и недели, чтобы мы не направляли этим механизмам (УВКПЧ и СПЧ ООН — ред.) имеющиеся в нашем распоряжении развернутые материалы о нарушениях прав человека в тех или иных государствах, о притеснении наших соотечественников в странах Прибалтики, о преступлениях киевских властей
Гатилов отметил, что эти документы либо оседают «мертвым грузом», либо им не дают хода в ООН те, кто «не заинтересован в налаживании конструктивных отношений с Россией». В особенности это касается материалов по Украине, добавил он.
«По пальцам можно перечислить случаи, когда адресаты нашей корреспонденции хотя бы подтверждали нам получение соответствующих документов. И не более того. Но мы не опускаем руки и продолжаем снабжать ооновских правозащитников имеющимися у нас весьма обширными материалами», — подчеркнул дипломат.
По мнению Гатилова, если в УВКПЧ это объясняется политической ангажированностью, то в СПЧ это связано с количеством голосов западных стран.
«Однако и в этом случае мы не опускаем руки и продолжаем регулярно поднимать в совете обозначенные вами темы (нарушение прав россиян в Прибалтике и нарушения киевского режима — ред.), периодически проводим по ним тематические мероприятия “на полях” сессий с подключением представителей конструктивно настроенных институтов гражданского общества. Как говорится, вода камень точит», — заключил Гатилов.
Ранее он заявлял, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Гатилов отмечал, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.
В 2023 году РФ не удалось избраться в Совет ООН по правам человека на 2024−2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария — 160, Россия — 83.
МИД РФ отметил, что Москва в качестве государства-наблюдателя продолжит свою активную работу в совете, а также добавил, что «главная задача — окончательно переломить тенденцию превращения СПЧ в “карательный” орган, обслуживающий интересы одной группы государств».