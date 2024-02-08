Генпрокурор США заявил об окончании расследования по делу о секретных документах Байдена

В письме Гарланда ничего не говорится о выводах, к которым пришел Хёр, но оно поступило на фоне сообщений о том, что спецпрокурор, как ожидается, объявит о результатах своего расследования в ближайшие дни. Гарланд назначил Хёра специальным советником в январе прошлого года, после того как документы времен Байдена в бытность его вице-президентом были обнаружены в его старом офисе и в его доме в Уилмингтоне в штате Делавэр. Гарланд сообщил, что Белый дом в настоящее время рассматривает отчет в рамках «привилегированной проверки». «Я намерен сделать большую часть отчета специального прокурора общедоступной», — написал Гарланд в своем письме, оказавшимся в распоряжении The Hill.