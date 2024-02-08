Генпрокурор США заявил об окончании расследования по делу о секретных документах Байдена

В письме Гарланда ничего не говорится о выводах, к которым пришел Хёр, но оно поступило на фоне сообщений о том, что спецпрокурор, как ожидается, объявит о результатах своего расследования в ближайшие дни. Гарланд назначил Хёра специальным советником в январе прошлого года, после того как документы времен Байдена в бытность его вице-президентом были обнаружены в его старом офисе и в его доме в Уилмингтоне в штате Делавэр. Гарланд сообщил, что Белый дом в настоящее время рассматривает отчет в рамках «привилегированной проверки». «Я намерен сделать большую часть отчета специального прокурора общедоступной», — написал Гарланд в своем письме, оказавшимся в распоряжении The Hill.
Байден утверждает, что не сделал ничего плохого, а его команда неоднократно отмечала, что его адвокаты быстро уведомили Национальный архив и начали сотрудничать с министерством юстиции после обнаружения документов в его офисе в центре Пенсильванского университета в Вашингтоне. Тем не менее, расследование Хёра затянулось на период более года. Первоначально документы были обнаружены должностными лицами, разбиравшими офис в ноябре 2022 года, и, хотя министерство юстиции было немедленно уведомлено об этом, эта информация не была публично обнародована до января прошлого года. Это положило начало дополнительным поискам записей в доме Байдена.
Но в отчете Хёра, несомненно, будут проводиться сравнения с расследованием в отношении бывшего президента Дональда Трампа, в доме которого был проведен обыск после того, как он отказался передать сотни документов с секретными пометками, которые были перевезены в его имение в Мар-а-Лаго. Выяснилось, что Трамп покинул свой пост с более чем 300 секретными записями. Сейчас ему предъявлено более 40 обвинений в связи с расследованием, которое в настоящее время курирует специальный прокурор Джек Смит, включая многочисленные обвинения в нарушении Закона о шпионаже, который запрещает умышленное хранение таких документов.