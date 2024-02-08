Военнослужащий из Усть-Илимска погиб в зоне СВО

Усть-Илимск простился с Денисом Соколовым. Мужчина погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу мэра города Анну Щекину в ВК (12+).
Денис Леонидович родился в 1980 году в Усть-Илимске. Учился в школе № 1, после получил специальность плотника-столяра в техникуме. Трудился на ГЭС, потом на ЛПК. В последние годы жил с семьей в Алтайском крае, где работал с детьми инструктором.
Денис Леонидович был разносторонним человеком. Занимался спортом, резьбой по дереву, писал стихи, увлекался художественным творчеством. Многие его знали как открытого и отзывчивого друга, коллегу, замечательного мужа и отца.
Настоящий мужчина, искренне преданный своей Родине, он принял сильное и волевое решение — встать на защиту будущего России и отправиться на специальную военную операцию. Денис Леонидович до конца был верен своему долгу и воинской присяге, сражался за мир и нашу победу.
Глава города выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.