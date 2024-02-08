Военнослужащий из Усть-Илимска погиб в зоне СВО

Денис Леонидович родился в 1980 году в Усть-Илимске. Учился в школе № 1, после получил специальность плотника-столяра в техникуме. Трудился на ГЭС, потом на ЛПК. В последние годы жил с семьей в Алтайском крае, где работал с детьми инструктором.