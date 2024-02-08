Такер Карлсон назвал дату и время выхода интервью с Путиным

Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он намеревался взять интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.