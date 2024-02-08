«Понять и договориться»: в Думе Владивостока в спешке обсудили проблему Тихвинского леса

7 февраля вечером в Думе Владивостока, неожиданно даже для некоторых народных избранников, прошла депутатская встреча по нашумевшей ситуации с Тихвинским лесом. Обсудить «за» и «против» планов по размещению швейного производства в лесном массиве в районе улицы Тихвинской пришли представители общественности и бизнеса, чиновники мэрии и правительства края, сообщает ИА PrimaMedia.
Интересно, что встреча планировалась на 12 февраля, после окончания сбора подписей в защиту леса, об этом сообщил депутат Думы города Антон Савенко. Перенос обсуждения на вечер среды для него стал полной неожиданностью, ведь городской парламентарий — один из инициаторов думских слушаний по этому вопросу. К чему такая спешка, в Думе пояснить затруднились, да и сам Савенко на встрече не присутствовал, так как находился в это время на Сахалине. Свою позицию высказал в комментарии ИА PrimaMedia.
«Есть городской конфликт, который возник не на пустом месте. И жители чувствуют, что эта территория — часть их родины. Они там жили, с родителями гуляли, многих из которых уже нет. Они надеются, что этот лес будет позитивно влиять на климат района. И, конечно, они эмоционально отстаивают его. В то же время администрация видит, что городу надо экономически развиваться. И здесь важно понять позиции друг друга и договориться», — пояснил Антон Савенко.
На встрече обсуждали и альтернативные варианты размещения производства. Все предложения будут вынесены на рассмотрение рабочей группы, которая сейчас формируется в администрации города. В ее состав войдут чиновники, общественники