«Понять и договориться»: в Думе Владивостока в спешке обсудили проблему Тихвинского леса

Интересно, что встреча планировалась на 12 февраля, после окончания сбора подписей в защиту леса, об этом сообщил депутат Думы города Антон Савенко. Перенос обсуждения на вечер среды для него стал полной неожиданностью, ведь городской парламентарий — один из инициаторов думских слушаний по этому вопросу. К чему такая спешка, в Думе пояснить затруднились, да и сам Савенко на встрече не присутствовал, так как находился в это время на Сахалине. Свою позицию высказал в комментарии ИА PrimaMedia.