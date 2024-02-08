Продажу билетов на концерт Орбакайте во Владивостоке приостановили

Ранее после обращения общественников был отменен концерт Орбакайте в Улан-Удэ, намеченный на 13 марта. Кроме того, отменены концерты певицы, которые должны были состояться в марте в Красноярске, Иркутске и Братске. Концерт Орбакайте в Петербурге, по данным большого концертного зала «Октябрьский», пока не отменяется. Запланированный на март этого года гастрольный тур Орбакайте по городам Сибири отменен. Концерт Орбакайте в Благовещенске перенесли на неопределенный срок из-за накладок в логистике.