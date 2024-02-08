Яйца на омской свалке заинтересовали Госдуму: там считают, что они могут быть импортными

Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко обратился в прокуратуру с призывом провести проверку из-за выброшенных на свалку яиц в Омске. На полигоне оказалась крупная партия стоимостью несколько сотен тысяч рублей. По мнению парламентария, на свалке оказались импортные яйца.
«Не исключено, что выброшенные на свалку яйца могли быть импортным товаром, который не попал в розницу. На это указывает отсутствие на яйцах российских маркировочных знаков, которые ставят наши фабрики. О том, что товар не имеет их, а также данных о производителях, сообщил Россельхознадзор. Именно поэтому мы просим провести Генпрокуратуру проверку и уделить этому особое внимание», — цитируют депутата «Известия».
Диденко подчеркнул, что в условиях подорожания яиц выброшенные на свалку продукты возмущают население. По его мнению, инцидент считают саботажем и «жадностью» бизнеса.