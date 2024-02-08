Яйца на омской свалке заинтересовали Госдуму: там считают, что они могут быть импортными

«Не исключено, что выброшенные на свалку яйца могли быть импортным товаром, который не попал в розницу. На это указывает отсутствие на яйцах российских маркировочных знаков, которые ставят наши фабрики. О том, что товар не имеет их, а также данных о производителях, сообщил Россельхознадзор. Именно поэтому мы просим провести Генпрокуратуру проверку и уделить этому особое внимание», — цитируют депутата «Известия».