Источник: Путин может огласить послание Федеральному собранию 27−28 февраля

Собеседник агентства рассказал, что командировка главы одного из восточных регионов запланирована на 27 февраля. При этом он допустил, что дата может поменяться в последний момент. Еще один источник РИА Новости сообщил, что «послание стоит (у другого губернатора. — Прим. ред.) в графике на 28 февраля». Он подчеркнул, что эта дата пока еще под вопросом.