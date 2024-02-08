Источник: Путин может огласить послание Федеральному собранию 27−28 февраля

Собеседник агентства рассказал, что командировка главы одного из восточных регионов запланирована на 27 февраля. При этом он допустил, что дата может поменяться в последний момент. Еще один источник РИА Новости сообщил, что «послание стоит (у другого губернатора. — Прим. ред.) в графике на 28 февраля». Он подчеркнул, что эта дата пока еще под вопросом.
Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию в конце февраля — начале марта. По его словам, в Кремле идет подготовка к этому событию, обычно она занимает несколько месяцев.
Глава государства оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. В 2022-м президент перед законодателями не выступал. Как он сам пояснил, это было связано с «большой динамикой событий».