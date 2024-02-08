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Кулеба заявил о неспособности Европы соперничать с Россией в военной сфере

Масштабы украинского конфликта достигли такого уровня, к какому запасы боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не готовы. Об этом 7 февраля сообщил глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
Источник: РИА "Новости"

Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы.

Дмитрий Кулеба
глава МИД Украины

«Мы действительно страдаем от нехватки артиллерийского вооружения, однако важно, чтобы нехватка снарядов никогда не перерастала в снарядный голод», ― приводит слова дипломата украинское издание «Европейская правда».

Кулеба добавил, что Украине в сотрудничестве с Евросоюзом необходимо создать объединенный рынок оборонной промышленности.

«В этом заключается миссия ЕС как института: устранять препятствия на пути движения капитала, людей и товаров. И то же самое нужно сделать и с оборонной промышленностью», ― сказал глава МИД Украины.

В тот же день Боррель заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил о дополнительных поставках снарядов, дронов и систем ПВО.

Вместе с тем 3 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия, в отличие от других стран ЕС, до сих пор не планирует снабжать оружием Украину, однако готова оплачивать поставки туда нелетального военного снаряжения.

5 февраля секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у солдат ВСУ не хватает снарядов и средств поражения.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

ЕС