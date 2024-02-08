Кулеба заявил о неспособности Европы соперничать с Россией в военной сфере

Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы.
«Мы действительно страдаем от нехватки артиллерийского вооружения, однако важно, чтобы нехватка снарядов никогда не перерастала в снарядный голод», ― приводит слова дипломата украинское издание «Европейская правда».
Кулеба добавил, что Украине в сотрудничестве с Евросоюзом необходимо создать объединенный рынок оборонной промышленности.
В тот же день Боррель заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил о дополнительных поставках снарядов, дронов и систем ПВО.
Вместе с тем 3 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия, в отличие от других стран ЕС, до сих пор не планирует снабжать оружием Украину, однако готова оплачивать поставки туда нелетального военного снаряжения.
5 февраля секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у солдат ВСУ не хватает снарядов и средств поражения.
Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.