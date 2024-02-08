«Мы не считаем себя воюющими с Россией и не стремимся к конфронтации с Россией. Мы будем сопротивляться любой попытке перетащить Североатлантический альянс на поле украинского конфликта», — заявил он на страницах газеты.
При этом канцлер ФРГ привычно пугал читателей последствиями проигрыша Украины, призывая Запад поддерживать Киев, сохранять целостность НАТО и отвергать попытки России разделить западный блок стран.
Глава правительства ФРГ отметил, что Евросоюз и его страны оказали крупнейшую финансовую помощь Киеву, вложив более $91 млрд, за ними следуют США и Германия. Военная поддержка Германии уступает только американской, так как правительство Шольца выделило, закупило и поставило военную технику, включая танки, артиллерию и дорогостоящие системы противовоздушной обороны (ПВО), на сумму более $30 млрд.
«Несмотря на нашу поддержку, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов. Некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие необходимо продлить», — предупредил он.
Канцлер Германии заверил, что долгосрочные последствия и цена неспособности противостоять России «затмят любые инвестиции» в настоящее время.
5 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц поделился мнением, что на данный момент непонятно, когда может завершиться украинский конфликт. По словам политика, Европа должна продолжать поддержку Украины до тех пор, пока это необходимо.
9 января британская The Telegraph писала, что Шольц раздражен малыми объемами помощи Украине от стран Европейского союза (ЕС). Он поручил европейским чиновникам составить список оружия, которое каждая из стран ЕС планирует передать Киеву, считая, что таким образом можно оказать давление на Францию, Италию и Испанию.
Затем стало известно, что Франция резко отреагировала на упрек Шольца в том, что некоторые страны ЕС недостаточно помогают Украине. При этом, по данным Кильского института мировой экономики, Париж выделил Киеву лишь €0,5 млрд, в то время как Берлин — все €17 млрд.
28 января лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен заявил, что изобличение России в качестве врага Великобритании ― явная манипуляция фактами. Он подчеркнул, что Москва — не враг Лондону.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.