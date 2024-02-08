В Белом доме считают, что нет необходимости в выходе интервью Карлсона с Путиным

Ранее Life.ru сообщал, что Такер Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. За время нахождения в городе журналист успел посетить балет «Спартак» в Большом театре, погулять и даже выразить свою любовь российской столице. 6 февраля американец опубликовал видео, записанное рядом с Кремлём, в котором озвучил, что скоро возьмёт интервью у Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что интервью уже состоялось.