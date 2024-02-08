Путину доложили о запуске 500-километровой высоковольтной линии в Приангарье

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о завершении работ по первому этапу электроснабжения Восточного полигона железных дорог во время совещания с членами правительства РФ . В том числе была введена в строй и поставлена под напряжение 500-километровая высоковольтная линия Усть-Кут-Нижнеангарская, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу кабмина региона.

Обеспечена дополнительная мощность для БАМа и Транссиба. Подключены к сетям промышленные предприятия и объекты инфраструктуры — нефтепровод «Восточная Сибирь— Тихий океан»; золоторудное месторождение « Сухой Лог», Ковыктинское газоконденсатное месторождение и многие другие.

«Это очень важная работа не только для транспортной отрасли, не только для развития железных дорог, но и для жителей восьми регионов. Это Бурятия, Хакасия, Забайкальский край, Красноярский край, Приморский, Хабаровский края, Иркутская и Кемеровская области. Проделанная работа позволяет значительно увеличить мощности и повысить надёжность электроснабжения населённых пунктов во всех этих регионах», — подчеркнул Владимир Путин.

Как доложил на совещании заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, работы по строительству и модернизации ряда крупных энергетических объектов разделены на два этапа. На первом, который завершился в конце прошлого года, построено 14 крупных электросетевых объектов. На втором этапе будет введено ещё семь объектов магистральных сетей, 2,1 тысячи км высоковольтных линий электропередачи. Все мероприятия второго этапа в электросетевом комплексе будут закончены в текущем году.