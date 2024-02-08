Путину доложили о запуске 500-километровой высоковольтной линии в Приангарье

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о завершении работ по первому этапу электроснабжения Восточного полигона железных дорог во время совещания с членами правительства РФ. В том числе была введена в строй и поставлена под напряжение 500-километровая высоковольтная линия Усть-Кут-Нижнеангарская, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу кабмина региона.
Обеспечена дополнительная мощность для БАМа и Транссиба. Подключены к сетям промышленные предприятия и объекты инфраструктуры — нефтепровод «Восточная Сибирь— Тихий океан»; золоторудное месторождение «Сухой Лог», Ковыктинское газоконденсатное месторождение и многие другие.
«Это очень важная работа не только для транспортной отрасли, не только для развития железных дорог, но и для жителей восьми регионов. Это Бурятия, Хакасия, Забайкальский край, Красноярский край, Приморский, Хабаровский края, Иркутская и Кемеровская области. Проделанная работа позволяет значительно увеличить мощности и повысить надёжность электроснабжения населённых пунктов во всех этих регионах», — подчеркнул Владимир Путин.
«На втором этапе также помимо строительства электросетевого комплекса ведутся работы по строительству и модернизации девяти тепловых электростанций общей мощностью 4,5 тысячи мегаватт. Стройки идут на территории Республики Саха (Якутия), Иркутской области, в Приморском и Хабаровском краях», — сказал Александр Новак..
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, комментируя значимое для региона событие, подчеркнул, что запуск новой высоковольтной линии электропередачи — это возможности для развития нефтегазовой, металлургической, лесной промышленности и других сфер, а также Приангарья в целом.
"Как было отмечено на совещании под руководством президента России Владимира Путина, строительство энергетической инфраструктуры покроет потребности не только Восточного полигона железных дорог, но и внесет вклад в социально-экономическое развитие нашего региона, в том числе за счёт создания новых рабочих мест и дополнительных налоговых поступлений в бюджет.
Безусловно, для нас важен и рост перевозок в восточном направлении, который должен быть достигнут в том числе благодаря проводимым работам по обеспечению дополнительной энергомощности", — отметил Игорь Кобзев.
По его словам, решение поставленной главой государства задачи по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей также будет способствовать развитию региона, значительному повышению темпов экономического роста.