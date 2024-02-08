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Источник: Турция заявит о готовности устроить встречу Путина с Зеленским

АНКАРА, 8 фев — РИА Новости. Турецкая сторона в ходе планируемого визита президента России Владимира Путина вновь заявит, что готова организовать его встречу с Владимиром Зеленским, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Источник: РИА "Новости"

Ранее диписточник в Анкаре сообщил РИА Новости, что визит Путина в Турцию ожидается в конце апреля-начале мая.

«Как вы знаете, господин президент (Тайип Эрдоган — ред.) выступает с тезисом о том, что в мирном процессе не будет проигравших сторон. В ходе визита будет сделан акцент на готовности Анкары организовать встречу лидеров для обеспечения прекращения огня и человеческих потерь», — сказал собеседник агентства.

По его словам, при этом Турция не навязывает какой-либо из сторон свои идеи по урегулированию конфликта.

«Главная цель Турции состоит в том, чтобы остановить кровопролитие. Других целей нет. В случае согласия сторон Турция готова оказать все необходимое посредничество», — уточнил дипломатический источник.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.