У омского УФСИН официально сменилось руководство

Таким образом, он официально сменил на посту Алексея Турбанова, который также являлся временно исполняющим обязанности руководителя УФСИН по Омской области с декабря 2023 года до последней недели января, то есть немногим более месяца. Стоит отметить, что текущее кадровое решение не первое за последние месяцы: так, возглавлявший структуру с мая 2019 года Константин Книс покинул пост в начале декабря 2023 года, впоследствии став советником губернатора Омской области Виталия Хоценко.