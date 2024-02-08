Депутат рады Геращенко заявила о провокации конфликтов властями Украины

По данным издания «Страна.ua», нападавшие посчитали одну из жительниц поселка «наводчицей», которая «сдавала» мужчин военкомам. Они перекрыли ей дорогу, после чего попытались вытащить женщину из автомобиля и отобрать ее телефон.

По словам Геращенко, отсутствие президента страны Владимира Зеленского, который мог бы выступить перед голосованием о принятии в первом чтении законопроекта об ужесточении мобилизации ― еще один из маркеров подлого поведения властей Украины.

«Им же два года рассказывали, что нужно верить в ВСУ, это и есть твой вклад в победу. А тут окажется, что ВСУ нуждается в ротации. Сколько может быть еще “Космачей”?» ― отметила депутат.

В тот е день верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект , ужесточающий порядок мобилизации в государстве: за проект закона проголосовали 243 парламентария.

До этого украинский депутат Ярослав Железняк сообщил о том, что парламент сократил сроки подачи альтернативных законопроектов о мобилизации. Кроме того, Верховная рада продлила военное положение в стране на 90 дней — с 14 февраля по 13 мая.

Законопроект о порядке мобилизации на Украине был внесен в Верховную раду 30 января. Он предусматривает рассылку электронных повесток в специальный кабинет призывника, который станет обязательным для всех военнообязанных. Также там прописаны новые меры для тех, кто не явился в военкомат, например запрет уклонистам выезда за границу и блокировка их банковских карт и водительских удостоверений.