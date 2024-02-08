В МИД не видят признаков раскола в СНГ

Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с содружеством и денонсировать те, которые, по их оценкам, стали «неэффективными», рассчитывая заменить эти соглашения двусторонними договорами со странами, входящими в СНГ. В 2023 году были денонсированы 35 соглашений с СНГ, а также парламент одобрил выход из Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.