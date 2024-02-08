В МИД не видят признаков раскола в СНГ

Армения — важный партнер России в СНГ и заинтересованный участник содружества, указал дипломат.
«На определенном этапе действительно имело место снижение активности Еревана на площадке СНГ. Однако в целом итоги года можно считать положительными: армянская сторона присоединилась к большинству решений саммита организации в Бишкеке 13 октября 2023 года, поддержала практически все принятые в прошлом году совместные заявления уставных органов содружества», — сказал он.
«В связи с этим мы не видим признаков какого-то “раскола” в организации. Напротив, несмотря на сложную геополитическую обстановку, взаимодействие в рамках СНГ продолжает развиваться по всем направлениям. Беспрецедентное санкционное давление на Россию и Белоруссию лишь укрепляет понимание важности упрочения многосторонних связей в содружестве, в том числе углубления экономической интеграции», — сказал дипломат.
Существующие в формате СНГ механизмы, позволяющие странам самостоятельно определять степень вовлеченности в дела организации, создают условия для дальнейшего наращивания сотрудничества, подчеркнул он.
Ранее председатель молдавской парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции Дойна Герман заявила, что республика окончательно выйдет из СНГ до конца 2024 года.
Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с содружеством и денонсировать те, которые, по их оценкам, стали «неэффективными», рассчитывая заменить эти соглашения двусторонними договорами со странами, входящими в СНГ. В 2023 году были денонсированы 35 соглашений с СНГ, а также парламент одобрил выход из Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.