В мэрии Новосибирска выявили нарушения антикоррупционного законодательства

Прокуратура Новосибирска выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в мэрии мегаполиса. Об этом в четверг, 8 января сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Так, в ходе проверки были обнаружены факты предоставления сотрудниками городской администрации недостоверных сведений о доходах и имуществе, а также о доходах, расходах, имуществе их супрогов и детей.
Также выяснилось, что руководитель одного из подведомственных мэрии учреждений устроил на работу своего родственника, который находился в его непосредственном подчинении.
В результате девять чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности, а родственника руководителя муниципального учреждения уволили, таким образом конфликт интересов был урегулирован.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске снесли 4 аварийных дома после прокурорской проверки.