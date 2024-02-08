Президент Зимбабве готов прилететь в Беларусь

Об этом шла речь во время церемонии вручения верительной грамоты зимбабвийскому лидеру белорусским послом в этой стране Игорем Маршаловым.
В МИДе отметили, что в ходе встречи стороны провели также переговоры. В частности, белорусский дипломат и президент Зимбабве обсудили актуальные темы международной повестки дня, ход реализации совместных проектов и перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия двух стран.
Кроме того, участники встречи обсудили и сотрудничество и в сфере сельского хозяйства и промышленной кооперации.
Также были затронуты вопросы подготовки и проведения в столице Зимбабве Хараре первого заседания совместной постоянной комиссии по сотрудничеству между Беларусью и Зимбабве.
В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что «президент Мнангагва подтвердил готовность посетить Беларусь с визитом».
Встречи и визиты
Напомним, с 30 января по 1 февраля прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко находился с государственным визитом в Зимбабве, где провел переговоры с лидером страны Эммерсоном Мнангагвой.
Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в частности, о расширении торгово-экономического сотрудничества, кооперационных связей. Белорусская делегация подписала ряд важных двусторонних договоров и соглашений.
Позже в марте в Минск прибыл с рабочим визитом министр иностранных дел и международной торговли Республики Зимбабве Фредерик Шава.
В апреле белорусскую столицу посетила и супруга зимбабвийского лидера Оксилия Мнангагва. Первая леди Зимбабве встретилась с белорусским президентом и главой МИД.
В сентябре, поздравляя Мнангагву с днем рождения, Лукашенко признался, что не только высоко ценит дружеские отношения с президентом Зимбабве, но и рассчитывает на новую встречу, чтобы «продолжить открытый и конструктивный диалог».