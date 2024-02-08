ЦИК Беларуси аккредитовал 122 иностранных наблюдателя для работы на выборах

Большинство иностранных наблюдателей — 110 человек — представляют страны СНГ, при этом 11 из них от Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружество, 12 — от Парламентской ассамблеи ОДКБ и еще девять человек представят избиркомы.
Помимо того, еще восемь иностранных наблюдателей представят избирательные органы иностранных государств, но из каких именно стран, на сайте ЦИК не указывается.
Также еще четыре представителя Шанхайской организации сотрудничества примут участие в выборах в Беларуси в качестве наблюдателей.
В комиссии сообщили, что на выборах аккредитованы 27 790 национальных наблюдателей.
Единый день голосования
В ходе первого в истории Беларуси единого дня голосования, который состоится 25 февраля, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов.
На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты депутатов местных советов планируют побороться 18 802 человек.
С 31 января начался период агитации, который завершится 24 февраля. Досрочное голосование пройдет с 20 по 24 февраля включительно.
Предварительные итоги
Центральная избирательная комиссия планирует достаточно оперативно подвести предварительные итоги выборов в нижнюю палату белорусского парламента.
Так, по словам замначальника отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК Ивана Толкача, уже в ночь 26 февраля, около двух часов, ЦИК планирует подвести предварительные итоги выборов в Палату представителей.
Как пояснил Толкач, предварительные итоги будут без цифр, но планируется «озвучить хотя бы победителей этой гонки». Затем в дневное время информационный центр ЦИК доведет уже информацию с цифрами.