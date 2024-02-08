«Это катастрофа»: молдавские фермеры призвали правительство к диалогу

В ассоциации выразили поддержку фермерским хозяйствам юга республики, которые в среду провели протестную акцию в ряде населенных пунктов Кагульского района.
«Это катастрофа! Сейчас у подавляющего большинства микро-, мелких и средних фермеров Молдовы нет резерва на весенние сельскохозяйственные работы. Ассоциация “Сила фермеров” поддерживает протест сельхозпроизводителей на юге Молдовы, даже если мы не являемся его организаторами. Насколько мы знаем, многие фермеры из других районов страны намерены присоединиться к соответствующим манифестациям. Этот протест во многом обусловлен бездействием компетентных органов в течение последних двух лет в отношении тысяч микро-, малых и средних фермеров».
В ассоциации напомнили: аграрии еще в ноябре прошлого года обращали внимание на то, что ситуация в аграрном секторе Молдовы стала критической, особенно в сфере зерновых и масличных культур. Тогда же властям был предложен ряд срочных решений по спасению отрасли, однако, как пояснили в организации, ни одно из предложений по поддержке пострадавших фермеров не было выполнено.
Ассоциация «Сила фермеров» призвала правительство немедленно вступить в диалог с протестующими фермерами, как это сделали в Румынии.
«На данный момент, после большого количества потерянного времени, наиболее эффективной мерой поддержки фермеров стала бы компенсация в виде прямых выплат за гектар кукурузы и подсолнечника, выращенных в 2023 году, а также максимальная срочность поставок румынского дизтоплива», — отметили в организации.
В минувшем году ассоциация «Сила фермеров» неоднократно проводила в Кишиневе и по всей Молдове протестные акции, фермеры приезжали в столицу на тракторах, бастовали у здания правительства.