«Это катастрофа»: молдавские фермеры призвали правительство к диалогу

«Это катастрофа! Сейчас у подавляющего большинства микро-, мелких и средних фермеров Молдовы нет резерва на весенние сельскохозяйственные работы. Ассоциация “Сила фермеров” поддерживает протест сельхозпроизводителей на юге Молдовы, даже если мы не являемся его организаторами. Насколько мы знаем, многие фермеры из других районов страны намерены присоединиться к соответствующим манифестациям. Этот протест во многом обусловлен бездействием компетентных органов в течение последних двух лет в отношении тысяч микро-, малых и средних фермеров».