NYT узнала о двух вариантах продолжения поставок оружия из США на Украину

Как отмечает Сангер, в американской администрации признают, что «на горизонте нет ничего, что могло бы сравниться с мощью новых ассигнований Конгресса в размере $60 млрд». Вместе с этим аргумент о том, что Запад должен дать отпор России на Украине чтобы не дать ей напасть на одну из стран НАТО, похоже, теряет свою эффективность в конгрессе США, добавил он.