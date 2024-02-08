Президент Владимир Путин утвердил рекордное повышение пенсий в 2024 году: опубликован график выплат

Начиная с 1 августа 2024 года максимальная надбавка для работающего пенсионера будет составлять 399,15 рубля, что соответствует трем пенсионным баллам. В это же время социальные пенсии будут увеличены на 7,5% благодаря ежегодной индексации, которая происходит 1 апреля каждого года. Социальная пенсия — это выплата из федерального бюджета, предназначенная для людей, которые не имеют возможности получать страховую пенсию из-за отсутствия трудового стажа, таких как нетрудоспособные инвалиды. Дополнительно к инвалидности, существуют и другие виды социальных пенсий, такие как пенсия по старости, пенсия в случае потери кормильца и пенсия для детей-сирот до 18 лет или для сирот, которые продолжают свое образование на очной форме до 23 лет.