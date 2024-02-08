Президент Владимир Путин утвердил рекордное повышение пенсий в 2024 году: опубликован график выплат

В 2024 году в России планируется индексация всех видов пенсий поэтапно. Разные категории пенсионеров будут получать увеличение пенсий в разное время. Например, начиная с 1 января 2024 года пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 7,5%, а с 1 апреля 2024 года социальные пенсии также повысятся на тот же процент. График индексации был разработан правительством РФ и Госдумой в конце прошлого года.
Основные этапы индексации:
С 1 января страховые пенсии увеличатся на 7,5%.
С 1 февраля пенсии федеральных льготников также повысятся на 7,5%.
С 1 апреля социальные пенсии увеличатся на 7,5%. Работающие, неработающие пенсионеры и инвалиды также получат соответствующее увеличение.
В январе 2024 года страховые пенсии для неработающих пенсионеров увеличились на 7,5%, что соответствует ожидаемому уровню инфляции к концу 2023 года. Это повышение коснется всех пенсионеров со стажем работы. Кроме того, начиная с 1 января 2024 года планируется увеличение пенсий на 7,5% для других категорий пенсионеров. Средний размер страховой пенсии в России в 2023 году составил 21 864 рубля. Начиная с 2024 года, этот размер увеличится примерно на 1640 рублей. Чтобы точно рассчитать новую сумму пенсии, нужно умножить текущую пенсию на коэффициент 1,053.
В 2024 году пенсионеры также будут получать фиксированную выплату в размере 8134,88 рубля как часть своей пенсии. Стоимость одного пенсионного балла составит 133,05 рубля и будет зависеть от размера страховых взносов, уплачиваемых работодателем за сотрудника. Пенсионный коэффициент будет рассчитываться индивидуально для каждого пенсионера. Нет необходимости обращаться в Социальный фонд России (СФР) для автоматического перерасчета пенсии.
В 2024 году работающие пенсионеры будут получать дополнительную пенсионную надбавку в виде пенсионных коэффициентов, зависящих от их заработной платы. Эти коэффициенты формируются на лицевом счете в Пенсионном фонде и добавляются каждый год 1 августа. Чем выше заработок работающего пенсионера, тем больше пенсионных баллов он получает. Однако существуют ограничения: коэффициент пенсии не может увеличиваться более чем в три раза, что соответствует трем баллам.
Начиная с 1 августа 2024 года максимальная надбавка для работающего пенсионера будет составлять 399,15 рубля, что соответствует трем пенсионным баллам. В это же время социальные пенсии будут увеличены на 7,5% благодаря ежегодной индексации, которая происходит 1 апреля каждого года. Социальная пенсия — это выплата из федерального бюджета, предназначенная для людей, которые не имеют возможности получать страховую пенсию из-за отсутствия трудового стажа, таких как нетрудоспособные инвалиды. Дополнительно к инвалидности, существуют и другие виды социальных пенсий, такие как пенсия по старости, пенсия в случае потери кормильца и пенсия для детей-сирот до 18 лет или для сирот, которые продолжают свое образование на очной форме до 23 лет.