ВС Белоруссии рассмотрит дело против участника сожжения Хатыни

Это первое дело, направленное в суд в рамках расследования геноцида населения Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны. Оно было выделено в отдельное спецпроизводство из уголовного дела по факту геноцида белорусского народа. При этом впервые в белорусском суде рассматривается дело против умершего человека. Это стало возможным после того, как в июле 2023 года президент Александр Лукашенко утвердил поправки в уголовно-процессуальный кодекс, которые позволяют вести в отношении умерших уголовные дела о совершении не имеющих срока давности преступлений против мира и безопасности человечества, включая геноцид.