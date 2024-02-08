Морскими пассажирскими перевозками собираются связать Таганрог и Мариуполь

В 2024 году должны закупить морской «Метеор 120М» на 120 человек, в 2025 году намерены приобрести по одному «Валдаю» и «Метеору», в 2026 году поступят еще два «Метеора». Тогда же собираются запустить регулярные рейсы в Керчь и открыть направление Ростов-на-Дону — Азов — Таганрог — Ейск — Анапа.