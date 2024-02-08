Морскими пассажирскими перевозками собираются связать Таганрог и Мариуполь

Связать Таганрог и Мариуполь водными пассажирскими перевозками предложил сенатор Совета Федерации от Ростовской области Андрей Яцкин.
— С целью расширения перевозок предложил Минтрансу России проработать вопрос организации морского пассажирского сообщения между портами Мариуполя и Таганрога. С таким предложением в палату регионов обратился глава ДНР Денис Пушилин, — сообщил в Telegram по итогам «правительственного часа» Андрей Яцкин.
Также сенатор отметил, что в 2023 году в морском порту Таганрога создали инфраструктуру по приему пассажирских судов вместимостью до 320 человек. Это позволит дополнительно увеличить туристический поток в город.
Напомним, о возрождении водных пассажирских перевозок в Ростовской области ранее заявил губернатор Василий Голубев. Еще в ноябре прошлого года глава региона в тестовом режиме прокатился на одном из двух поставленных в регион речных судов «Валдай». Сначала их собираются запустить в Азов, Константиновск, Семикаракорск и Романовскую.
В 2024 году должны закупить морской «Метеор 120М» на 120 человек, в 2025 году намерены приобрести по одному «Валдаю» и «Метеору», в 2026 году поступят еще два «Метеора». Тогда же собираются запустить регулярные рейсы в Керчь и открыть направление Ростов-на-Дону — Азов — Таганрог — Ейск — Анапа.