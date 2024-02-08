Еврокомиссия раскритиковала лидеров ЕС из-за поставок санкционки в Россию

Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России в декабре. В него вошло в том числе ограничение на импорт непромышленных алмазов, которые были произведены или обработаны в России. Кроме того, были введены экспортные ограничения на химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и серводвигатели для беспилотников, импортные — на чугун, медную и алюминиевую проволоку.